Лидер «Зенита» попал в сферу интересов «Олимпии Милан»

Форвард «Зенита» Джордан Мики входит в сферу интересов «Олимпии Милан», сообщает итальянский баскетбольный инсайдер Маттео Андреани. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Фенербахче» и «Виртус».



Тем не менее фаворитом в борьбе за Мики считается именно «Фенербахче», в то время как миланский клуб ждёт разрешения ситуации с Диносом Митоглу, который также играет на позиции мощного форварда.



«Олимпия Милан» по итогам регулярного чемпионата Евролиги заняла третье место, а в четвертьфинале турнира уступила будущему чемпиону Евролиги — «Анадолу Эфес».



Мики в этом сезоне был признан лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ.



В настоящее время «Зенит» выступает в финальной серии Единой лиги ВТБ, сражаясь за титул с ЦСКА. После трёх матчей счёт в серии 3-3. Решающая встреча состоится сегодня, 5 июня.