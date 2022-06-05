Лидер «Зенита» попал в сферу интересов «Олимпии Милан»

Форвард «Зенита» Джордан Мики входит в сферу интересов «Олимпии Милан», сообщает итальянский баскетбольный инсайдер Маттео Андреани. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Фенербахче» и «Виртус».
Тем не менее фаворитом в борьбе за Мики считается именно «Фенербахче», в то время как миланский клуб ждёт разрешения ситуации с Диносом Митоглу, который также играет на позиции мощного форварда.
«Олимпия Милан» по итогам регулярного чемпионата Евролиги заняла третье место, а в четвертьфинале турнира уступила будущему чемпиону Евролиги — «Анадолу Эфес».
Мики в этом сезоне был признан лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ.
В настоящее время «Зенит» выступает в финальной серии Единой лиги ВТБ, сражаясь за титул с ЦСКА. После трёх матчей счёт в серии 3-3. Решающая встреча состоится сегодня, 5 июня.
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