Игроки «Бостона» перед матчем финала НБА вышли в майках с текстом «Мы – Бриттни Грайнер»

Игроки «Бостон Селтикс» перед вторым матчем финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (1-0) пришли на тренировку в майках с надписью «Мы Бриттни Грайнер» и QR-кодом, сканирование которого ведёт к переходу на петицию, призывающую к возвращению баскетболистки в США.



Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества — она обвиняется в контрабанде гашишного масла. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе американской сборной. В финале Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение. Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу, Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века. В настоящее время выступает за УГМК.

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