Гомельский подробно разобрал первый матч финала НБА между «Голден Стэйт» и «Бостоном»

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился впечатлениями от первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс» — 108:120.



«Рывок «Бостона», который начался за две минуты до окончания третьей четверти и продолжался 12 с половиной минут подряд, я наблюдал. Хочу сказать, что тот вариант личной защиты, который в этот отрезок времени предложил тренер «Бостона» Удока, был явно неожиданным для тренера Керра и его опытных игроков.



«Голден Стэйт» — эталон позиционной атаки, которая после первого же неравноценного размена обязательно доводит мяч до свободного игрока. То, что называется экстрапасом. А «Бостон» почти в 90 процентах случаев успевал к игроку, получающему последний экстарапас, своевременно. И чаще всего это делал центровой «Бостона» Уилльямс. Так что промахи Томпсона, Карри, Пула, Уиггинса и Грина вполне объяснимы. А в атаке уход Хорфорда в поле применялся «Бостоном» и в серии с «Майами». То, что Эл попал свои трёхи — очень полезно для команды. Но ведь основная цель этого тактического приёма состоит в том, чтобы освободить пространство в «краске» для проходов Брауна и Тейтума. Для Брауна вновь сработало, а Тейтума отлично опекал Уиггинс и ни на что другое не отвлекался.

Думаю, что к следующей игре тренер Керр обязательно что-нибудь придумает и в атаке, и в защите. Ожидаю, что будет ещё интереснее», — написал Гомельский на своём официальном сайте.