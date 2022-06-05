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Сергей Базаревич дал первый комментарий после назначения на пост главного тренера «Самары»

Сергей Базаревич дал первый комментарий после назначения на пост главного тренера «Самары»
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Экс-наставник сборной России Сергей Базаревич прокомментировал своё назначение на пост главного тренера клуба «Самара».

«Самара — знакомый для меня город, знакомый регион. Я рад возглавить клуб. Мне кажется, руководители создали такую структуру, которой раньше не было. И сейчас есть фундамент, есть хорошая пирамида подготовки спортсменов. Мы подготовимся и пойдём только вперёд. Когда я тренировал сборную, всегда была проблема в нехватке российских игроков. И мы постараемся и в этом отношении сработать», — приводит слова Базаревича пресс-служба «Самары».

Напомним, Базаревич заключил контракт с «Самарой» на два сезона. В тренерский штаб также войдут Владислав Коновалов, до этого работавший в «Автодоре», Дмитрий Базаревич, имеющий опыт работы в сборной России и системе ЦСКА, а также Александр Полинкевич.

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