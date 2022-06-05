Сергей Базаревич дал первый комментарий после назначения на пост главного тренера «Самары»

Экс-наставник сборной России Сергей Базаревич прокомментировал своё назначение на пост главного тренера клуба «Самара».
«Самара — знакомый для меня город, знакомый регион. Я рад возглавить клуб. Мне кажется, руководители создали такую структуру, которой раньше не было. И сейчас есть фундамент, есть хорошая пирамида подготовки спортсменов. Мы подготовимся и пойдём только вперёд. Когда я тренировал сборную, всегда была проблема в нехватке российских игроков. И мы постараемся и в этом отношении сработать», — приводит слова Базаревича пресс-служба «Самары».
Напомним, Базаревич заключил контракт с «Самарой» на два сезона. В тренерский штаб также войдут Владислав Коновалов, до этого работавший в «Автодоре», Дмитрий Базаревич, имеющий опыт работы в сборной России и системе ЦСКА, а также Александр Полинкевич.
- 5 июня 2022
-
13:56
-
13:46
-
12:54
-
11:41
-
11:06
-
10:32
-
10:05
-
09:28
-
00:38
- 4 июня 2022
-
23:39
-
22:48
-
22:01
-
21:08
-
19:51
-
18:59
-
17:39
-
16:48
-
16:22
-
15:09
-
14:23
-
13:31
-
12:23
-
11:34
-
10:31
-
09:22
-
00:52
- 3 июня 2022
-
23:51
-
22:55
-
21:57
-
21:07
-
19:42
-
19:01
-
17:50
-
16:17
-
15:18