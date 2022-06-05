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Лидеры «Селтикс» сделали заявления о задержанной в России Бриттни Грайнер

Лидеры «Селтикс» сделали заявления о задержанной в России Бриттни Грайнер
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Игроки «Бостон Селтикс», форвард Джейсон Тейтум и защитник Джейлен Браун, высказались о ситуации с американской баскетболистой Бриттни Грайнер, задержанной в России по обвинению в контрабанде гашишного масла.

«Очень тяжело видеть, через что она проходит. Каждый из нас это понимает. Очевидно, что мы все поддерживаем попытки вернуть её в семью», — сказал Тейтум в социальных сетях «Бостона».

«Мы считаем, что использование нашей платформы стало хорошей идеей, чтобы привлечь внимание к определённым вопросам. Я всегда выступаю за это. Будучи спортсменами, мы здесь не только для того, чтобы развлекать болельщиков. У нас тоже есть право голоса. Сегодня был хороший день, чтобы привлечь внимание к теме, которая так актуальна», — добавил Браун.

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