Лидеры «Селтикс» сделали заявления о задержанной в России Бриттни Грайнер

Игроки «Бостон Селтикс», форвард Джейсон Тейтум и защитник Джейлен Браун, высказались о ситуации с американской баскетболистой Бриттни Грайнер, задержанной в России по обвинению в контрабанде гашишного масла.



«Очень тяжело видеть, через что она проходит. Каждый из нас это понимает. Очевидно, что мы все поддерживаем попытки вернуть её в семью», — сказал Тейтум в социальных сетях «Бостона».



«Мы считаем, что использование нашей платформы стало хорошей идеей, чтобы привлечь внимание к определённым вопросам. Я всегда выступаю за это. Будучи спортсменами, мы здесь не только для того, чтобы развлекать болельщиков. У нас тоже есть право голоса. Сегодня был хороший день, чтобы привлечь внимание к теме, которая так актуальна», — добавил Браун.