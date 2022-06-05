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ЦСКА и «Зенит» назвали стартовые пятёрки на решающий матч финала Единой лиги ВТБ

ЦСКА и «Зенит» назвали стартовые пятёрки на решающий матч финала Единой лиги ВТБ
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Стали известны стартовые пятёрки на седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

ЦСКА: Алексей Швед, Каспер Уэйр, Семён Антонов, Никита Курбанов, Никола Милутинов.

«Зенит»: Джордан Мики, Тайсон Картер, Джордан Лойд, Сергей Карасёв, Эрик Бакнер.

Начало матча запланировано на 14:00 мск. Это будет решающий матч в финальной серии в битве за золото Единой лиги ВТБ. После шести встреч счёт в ней 3-3. В прямом эфире встречу будет показывать основной телеканал холдинга «Матч».

В полуфинале Единой лиги ВТБ ЦСКА оказался сильнее клуба «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии), а «Зенит» с тем же счётом в серии прошёл казанский УНИКС.

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