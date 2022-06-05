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«Зенит» обыгрывает ЦСКА после первой четверти в седьмом матче финала Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыгрывает ЦСКА после первой четверти в седьмом матче финала Единой лиги ВТБ
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В настоящее время проходит седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ, по ходу которого встречаются ЦСКА и «Зенит». Противостояние проходит в Москве на арене «Мегаспорт». После первой четверти счёт 25:19 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.

Перед этим матчем счёт в серии 3-3. Эта встреча будет решающей в финальном противостоянии команд. Эфир матча можно посмотреть на основном телеканале холдинга «Матч».

Напомним, в полуфинале соревнований ЦСКА оказался сильнее «Локомотива-Кубань» (3-1 в серии), а «Зенит» с тем же счётом в серии прошёл казанский УНИКС. Бронзовыми медалистами стали баскетболисты УНИКСа. Они выиграли серию за третье место со счётом 3-1.

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