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ЦСКА вышел вперёд в счёте перед последней четвертью финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

ЦСКА вышел вперёд в счёте перед последней четвертью финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»
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В настоящее время проходит седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Команды встречаются в Москве на арене «Мегаспорт». После третьей десятиминутки счёт 62:56 в пользу подопечных Димитриса Итудиса. После второй десятиминутке впереди были гости — 44:42.

Эта встреча является решающей в финальном противостоянии, которое продлится до четырёх побед. Перед этим матчем счёт в серии был 3-3.

Напомним, в полуфинале красно-синие оказались сильнее «Локомотива-Кубань» (3-1 в серии), а «Зенит» с тем же счётом в серии праздновал победу в противостоянии с УНИКСом из Казани. Бронзовыми медалистами в итоге стали казанцы. Они выиграли серию за третье место со счётом 3-1.

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