ЦСКА вышел вперёд в счёте перед последней четвертью финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

В настоящее время проходит седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Команды встречаются в Москве на арене «Мегаспорт». После третьей десятиминутки счёт 62:56 в пользу подопечных Димитриса Итудиса. После второй десятиминутке впереди были гости — 44:42.



Эта встреча является решающей в финальном противостоянии, которое продлится до четырёх побед. Перед этим матчем счёт в серии был 3-3.



Напомним, в полуфинале красно-синие оказались сильнее «Локомотива-Кубань» (3-1 в серии), а «Зенит» с тем же счётом в серии праздновал победу в противостоянии с УНИКСом из Казани. Бронзовыми медалистами в итоге стали казанцы. Они выиграли серию за третье место со счётом 3-1.