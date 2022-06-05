Дисквалифицированный Паскуаль пытался подсказывать «Зениту» в финале Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль, несмотря на дисквалификацию, пытался поддерживать и подсказывать команде по ходу решающего матча финальной серии Единой лиги ВТБ, где его подопечные боролись с московским ЦСКА. Команды встречались в Москве на арене «Мегаспорт», победу отпраздновали сине-бело-голубые со счётом 81:75.

За 2:03 до конца третьей четверти испанец получил технический фол, а затем дисквалифицирующий. Специалист эмоционально реагировал на действия игроков и решения судей, а также вышел за пределы своей зоны. Согласно регламенту, Хавьер не имел права находиться ни с командой, ни на трибуне до конца матча.

Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержал казанский клуб.