Видео: игроки и сотрудники ЦСКА снимают медали за второе место в Единой лиге ВТБ

Игроки и сотрудники баскетбольного клуба ЦСКА сняли вручённые им серебряные медали за финал Единой лиги ВТБ.

В решающем, седьмом матче финальной серии ЦСКА проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 75:81 (25:19, 19:23, 12:20). Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17). Армейцы впервые за 10 лет не выиграли главный трофей сезона, а подопечные Хавьера Паскуаля впервые в истории победили в соревнованиях.

Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержал казанский клуб.