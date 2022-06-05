Гомельский: матч для ЦСКА проиграл Итудис. «Зенит» добыл победу кровью и потом

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский оценил чемпионство «Зенита» в Единой лиге ВТБ сезона-2021/2022.
В решающем, седьмом матче финальной серии с ЦСКА команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счётом 81:75 (19:25, 23:19, 20:12). Этот успех стал историческим для подопечных Хавьера Паскуаля — никогда прежде «Зенит» не завоёвывал золотые медали Единой лиги ВТБ.
«Зенит» заслужил эту победу своей игрой во всей серии. Не сдался ни разу. Когда ЦСКА в начале третьей четверти практически забрал игру в свои руки — «Зенит» не сдался. Я поздравляю «Зенит» с этой победой. Трудовая, кровью и потом добытая, а ещё мастерством Паскуаля.
Проиграл игру Итудис, когда неожиданно начал четвёртую четверть, при небольшом преимуществе, слабой пятёркой, которая всё и упустила. За счёт чего удалось «Зениту» вернуться в серию с 1:3? Есть такое понятие — мотивация. Мотивация баскетболистов «Зенита» в концовке этой серии была гораздо выше. Поэтому я говорю, что они эту победу, несомненно, заслужили. Тот самый случай, когда не хватило настроения и мотивации баскетболистам ЦСКА. Они решили во главе со своим тренером, что дело сделано. Получили в пятом матче, в шестом боролись, но тоже получили. И вот седьмой матч — прекрасный пример», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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