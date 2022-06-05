Наставник сборной России по баскетболу отреагировал на победу «Зенита» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич оценил победу «Зенита» в Единой лиге ВТБ c ЦСКА.



«Конечно, смотрел! Почему же неожиданная победа? «Зенит» уже на домашних играх показал, что у них есть качество и ротация. Что ещё важно? Это ключевой момент этих игр. Полностью заслуженная победа!



Сейчас очень рано говорить. Может, эта победа для кого-то и сюрприз, но, думаю, это не гегемония. Любая команда после такого поражения в финале делает выводы, корректирует свои действия, и точно ЦСКА опускать руки не будет», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, «Зенит» победил со счётом 81:75, впервые в истории завоевав золотые медали Единой лиги ВТБ.