Елевич объяснил, за счёт чего «Зенит» обыграл ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ

Заслуженный тренер России Сергей Елевич оценил чемпионство «Зенита» в Единой лиге ВТБ сезона-2021/2022.

В решающем, седьмом матче финальной серии с ЦСКА команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счётом 81:75 (19:25, 23:19, 20:12). Этот успех стал историческим для подопечных Хавьера Паскуаля — никогда прежде «Зенит» не завоёвывал золотые медали Единой лиги ВТБ.

«Я много раз говорил, что в психологическом плане «Зенит» будет лучше. Плюс Паскуале смог разыграть молодёжь, углубив тем самым состав. Да, может, они нечасто выходили в чемпионате, но тут их выпустили и не прогадали. Та скамейка, которая была у «Зенита», использовалась более грамотно, чем у ЦСКА. Эта победа – заслуга тренерского штаба, их доверительных отношений к игрокам, особенно молодым. Не стоит забывать, что у ЦСКА уехала половина состава, а «Зенит» сохранил полностью легионеров. Это тоже сыграло ключевую роль в серии.

Перед началом финальной серии я сразу сказал, что здесь будет семь матчей. Так оно и получилось. Я чувствовал, что серия будет с максимальным количеством матчей. Думаю, что победа «Зенита» в пятой встрече в гостях стала очень важной в этом противостоянии. Было видно после, что они эту серию не отпустят, что и подтвердили в седьмом матче. В решающем матче «Зенит» психологически выглядел лучше», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.