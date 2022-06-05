Кириленко: травма Шведа и удаление Паскуаля стали ключевыми моментами седьмого матча

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал итоги седьмого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА (81:75).
«Зенит» по праву выиграл эту серию, 100 процентов. Ключевыми моментами оказались травма Шведа и удаление главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля. После этого команда невероятно сплотилась и совершила ключевой рывок», — приводит слова Кириленко ТАСС.
Напомним, 33-летний атакующий защитник армейцев получил повреждение по ходу третьей десятиминутки встречи. Всего на его счету 13 очков.
Лучшую результативность у ЦСКА продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17). Армейцы впервые за 10 лет не выиграли главный трофей сезона, а подопечные Хавьера Паскуаля впервые в истории победили в соревнованиях.
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