Андрей Ватутин и Роман Ротенберг обнялись после победы «Зенита» в финале Единой лиги ВТБ
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин и главный тренер СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг обнялись после решающего матча финальной серии Единой лиги ВТБ.
В седьмом матче финальной серии ЦСКА проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 75:81 (25:19, 19:23, 12:20). Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17). Армейцы впервые за 10 лет не выиграли главный трофей сезона, а подопечные Хавьера Паскуаля впервые в истории победили в соревнованиях.
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