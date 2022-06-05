Андрей Ватутин и Роман Ротенберг обнялись после победы «Зенита» в финале Единой лиги ВТБ

Президент ЦСКА Андрей Ватутин и главный тренер СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг обнялись после решающего матча финальной серии Единой лиги ВТБ.

В седьмом матче финальной серии ЦСКА проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 75:81 (25:19, 19:23, 12:20). Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17). Армейцы впервые за 10 лет не выиграли главный трофей сезона, а подопечные Хавьера Паскуаля впервые в истории победили в соревнованиях.