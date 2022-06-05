Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа в Единой лиге ВТБ. Видео

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счётом 81:75 (25:19, 19:23, 12:20, 25:13). Это был решающий матч в финальной серии. Благодаря одержанной победе петербуржцы победили в нём со счётом 4-3, завоевав тем самым золотые медали Единой лиги ВТБ нынешнего сезона.



После встречи баскетболисты петербургской команды в раздевалке закурили сигары, отмечая победу.

Этот успех стал историческим для подопечных Хавьера Паскуаля — никогда прежде «Зенит» не завоёвывал золотые медали Единой лиги ВТБ.



Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17).