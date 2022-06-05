«Милан» договорился о переходе защитника «Зенита» Бэрона

Атакующий защитник «Зенита» Билли Бэрон продолжит карьеру в «Милане», сообщает журналист Sportando Эмилиано Карча. Сообщается, что стороны уже согласовали условия контракта, Бэрон перейдёт в итальянский клуб летом.



Бэрон выступает за «Зенит» с 2020 года. Сегодня, 5 июня, команда из Санкт-Петербурга одержала победу в седьмом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА и впервые в истории завоевала титул.



В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Бэрон в среднем набирал 14,3 очка, делал 2,3 передачи и 1,4 подбора. В прошедшем сезоне Евролиги он входил в топ-5 по количеству реализованных трёхочковых бросков за матч (2,2).

Ранее сообщалось, что «Милан» также интересуется форвардом «Зенита» Джорданом Мики.

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