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Овечкин посетил решающий матч финальной серии Единой лиги ВТБ

Овечкин посетил решающий матч финальной серии Единой лиги ВТБ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» (75:81).

36-летний хоккеист является другом атакующего защитника «Зенита» Виталия Фридзона, также после матча он посетил раздевалку санкт-петербургской команды вместе со своим старшим сыном Сергеем.

Источник: соцсети Анастасии Шубской.

Напомним, «Зенит» впервые завоевал золотые медали Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком сегодняшнего матча стал форвард петербуржцев Джордан Мики. В его активе 19 очков. Лучшую результативность у красно-синих показал разыгрывающий Каспер Уэйр (17).

В матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержали баскетболисты УНИКСа.

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