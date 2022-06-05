Фридзон рассказал об эмоциях от победы в Единой лиге ВТБ

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон прокомментировал победу своей команды в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. «Зенит» впервые в истории завоевал этот трофей.



«Не могу про себя сказать, что я легенда. Пусть другие говорят.



Если скажут журналисты, то будет приятно. На самом деле было очень тяжело. Мне представился шанс, и я им воспользовался. Сейчас очень рад. И рад, конечно, что удалось победить лигу ВТБ с тремя разными командами. Хочу поблагодарить всех болельщиков, кто меня поддерживал, кто болел за команду. Седьмой матч — в истории лиги такого не было, и эмоции ушли на второй план.



Завершение карьеры? Я буду думать, смотреть. Но почему нет? Я ещё могу», — сказал Фридзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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