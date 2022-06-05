Итудис: Швед сломал кисть в третьей четверти. Не ищу оправданий, просто говорю о факте

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о травме атакующего защитника ЦСКА Алексея Шведа, которую он получил по ходу третьей десятиминутки седьмого матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (75:81).



«Нам очень не хватало важных игроков, которые были с командой в начале сезона. Пришлось перестраиваться на ходу. К этому всему добавилось то, что в третьей четверти Алексей Швед сломал кисть. Это случилось в тот момент, когда мы переломили ход матча и вели в шесть-семь очков. Не ищу здесь оправданий, просто говорю о факте», – приводит слова Итудиса «РИА Новости Спорт».



Отметим, что 33-летний баскетболист провёл на площадке 23 минуты 38 секунд, набрав за это время 13 очков.



Напомним, «Зенит» впервые стал победителем Единой лиги ВТБ.