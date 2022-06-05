Президент Единой лиги ВТБ: европейские коллеги признали финал «Зенита» и ЦСКА невероятным

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о финальной серии, в которой «Зенит» обыграл ЦСКА (4-3). Функционер высоко оценил уровень игры и накал страстей.



«Трудно представить что-то более грандиозное. Сегодня и во всей серии команды подарили нам баскетбольный спектакль. Когда серия доходит до решающей игры — важна каждая деталь. Сначала «Зенит» уверовал, что при +15 у них закончилось трудолюбие к чемпионству. Но ЦСКА есть ЦСКА — вернулись в игру на характере. Всё строилось на защите. Была засуха у «Зенита», где они не попадали минут семь или восемь — вот такая защита была у армейцев. Затем всё перевернулось, и уже «Зенит» попадал и засушил ЦСКА.



Все получили удовольствие от баскетбола такого качества и уровня накала эмоций. Очень многие смотрят нас в Европе. Мы получили много сообщений, всеми признано, что это что-то невероятное. Это признание коллег из других европейских лиг и из тренерских штабов европейских клубов. Баскетбольный праздник удался на славу! Солд-аут в «Мегаспорте»! Для лиги это просто мечта. У нас не было ни одной сухой серии в полуфиналах. И финальная серия до четырёх побед — ключевой фактор победы «Зенита». Потому что «Зенит» сохранил большее количество исполнителей после ситуации, когда стали уезжать легионеры. Ключевой момент седьмого матча — потеря Алексея Шведа в четвёртой четверти. Его очков просто не хватило для того, чтобы ЦСКА зацепился за матч», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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