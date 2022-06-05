Президент Единой лиги ВТБ рассказал, за счёт чего «Зенит» победил ЦСКА в седьмом матче

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о победе «Зенита» в финальной серии плей-офф турнира с ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга уступал в серии 1-3, но сумел победить 4-3.
«За счёт чего «Зениту» удалось вернуться с 1:3 в серии и победить? Ещё раз повторюсь: за счёт более длинной и качественной скамейки. И сам Паскуаль. Это тренер, у которого заиграли все. Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев — в «Зените» они пришлись ко двору и реально помогли команде. Плюс уникальная форма в этой серии Билли Бэрона и ключевого игрока для «Зенита» Джордана Мики.
Представьте, если финал игрался бы до трёх побед. Тогда ЦСКА уже был бы чемпионом. Все моменты, которые мы обсуждаем, получились из-за ситуации, которая возникла. Все клубы по-разному вышли из этой ситуации. Поэтому такой баскетбол у нас получился», — передаёт слова президента Единой лиги ВТБ корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 5 июня 2022
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