Президент Единой лиги ВТБ рассказал, за счёт чего «Зенит» победил ЦСКА в седьмом матче

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о победе «Зенита» в финальной серии плей-офф турнира с ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга уступал в серии 1-3, но сумел победить 4-3.



«За счёт чего «Зениту» удалось вернуться с 1:3 в серии и победить? Ещё раз повторюсь: за счёт более длинной и качественной скамейки. И сам Паскуаль. Это тренер, у которого заиграли все. Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев — в «Зените» они пришлись ко двору и реально помогли команде. Плюс уникальная форма в этой серии Билли Бэрона и ключевого игрока для «Зенита» Джордана Мики.



Представьте, если финал игрался бы до трёх побед. Тогда ЦСКА уже был бы чемпионом. Все моменты, которые мы обсуждаем, получились из-за ситуации, которая возникла. Все клубы по-разному вышли из этой ситуации. Поэтому такой баскетбол у нас получился», — передаёт слова президента Единой лиги ВТБ корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новость по теме Президент Единой лиги ВТБ: европейские коллеги признали финал «Зенита» и ЦСКА невероятным