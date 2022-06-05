Стало известно, когда пройдёт совет Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, когда будет проходить совет организации. На нём будут решаться все важнейшие вопросы.



«Совет Единой лиги ВТБ пройдёт 14 июня. На нём будут приняты все ключевые решения: по формату, по новичкам лиги, по некоторым важным структурным вещам», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Сегодня, 5 мая, завершился очередной сезон в Единой лиге ВТБ. В седьмом матче финальной серии «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 81:75. Благодаря этой победе «Зенит» выиграл серию 4-3. Примечательно, что по ходу серии клуб из Санкт-Петербурга уступал 1-3.



Российские клубы ранее были отстранены от Евролиги и Еврокубка. В связи с этим календарь российских команд в новом сезоне изменится.

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