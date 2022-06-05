Главный тренер баскетбольного «Реала» Ласо перенёс инфаркт

Главный тренер мадридского баскетбольного «Реала» Пабло Ласо перенёс инфаркт, сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что 54-летнего специалиста госпитализировали в одну из клиник Мадрида.



Как сообщает газета Marca, состояние Ласо стабильное, медикам потребуется время на дополнительное обследование состояния тренера, которое определит сроки его возвращения к исполнению обязанностей.



Ласо не сможет принять участие в пресс-конференции, запланированной перед третьей встречей с «Басконией» в рамках полуфинальной серии чемпионата Испании, а также пропустит саму игру. Руководить командой будет Чус Матео.



Напомним, счёт в серии между «Реалом» и «Басконией» — 2-0 в пользу «Королевского клуба». Третий матч состоится во вторник, 7 июня.