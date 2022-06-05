Итудис: «Зенит» заслуженно выиграл серию
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, комментируя поражение своей команды в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (3-4), поздравил соперника с победой. Клуб из Санкт-Петербурга впервые завоевал чемпионский титул.
«Поздравляю «Зенит». Они заслуженно выиграли серию, потому что были лучше в предыдущих матчах. Это была очень сложная серия. Думаю, она понравилась болельщикам, игрокам и тренерам. В ней было много и хорошего, и плохого. В целом по ходу сезона нам пришлось столкнуться со многими трудностями. Горжусь теми, кто остался в команде. Они многое показали своей игрой и своим поведением», — сказал Итудис на пресс-конференции.
Греческий специалист ранее объявил, что покидает ЦСКА. Он также возглавляет сборную Греции.
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