Церковный: «Зенит» очень надеется на продолжение работы с Паскуале

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный, комментируя победу команды в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, выразил надежду, что главный тренер Хавьер Паскуале останется в команде. Сегодня, 5 июня, «Зенит» обыграл ЦСКА в седьмом матче со счётом 81:75 и впервые в истории стал победителем турнира.
«Мы добились того, к чему шли. Эта победа была необходима всему российскому баскетболу. Появился новый чемпион, что является хорошей мотивацией для остальных команд двигаться вверх и развиваться. Мы очень надеемся на продолжение совместной работы с Хавьером. Полагаю, что вы обо всем узнаете в ближайшее время», — цитирует Церковного РИА «Новости».
После завершения финальной серии об уходе из ЦСКА объявил главный тренер команды Димитрис Итудис.
- 5 июня 2022
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