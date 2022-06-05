Димитрис Итудис рассказал о планах после ухода из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после завершения финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (3-4) рассказал о дальнейших планах. Сразу после седьмого матча серии он сообщил, что покидает российский клуб. По словам Итудиса, он намерен сосредоточиться на работе со сборной Греции.



«Что я знаю точно — как только я вернусь в Грецию, меня ждёт сборная страны. Это и есть мой следующий клуб. Мы начнём тренировки с теми игроками, для которых плей-офф завершился раньше.



30 июня нам предстоит официальный матч с Великобританией, который очень важен в отборе на Кубок мира.



Вот что я пока знаю. Что мой следующий клуб — это сборная Греции. Если что-то произойдёт, об этом станет известно в ближайшем будущем», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

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