Губерниев: ЦСКА был явно слабее «Зенита», интересно слушать оправдания Ватутина

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о завершении сезона в Единой лиге ВТБ. В седьмом матче финальной серии турнира «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 81:75. Благодаря этой победе «Зенит» стал победителем серии. Турнир клуб из Санкт-Петербурга выиграл впервые.



После завершения матча гендиректор москвичей Андрей Ватутин посетовал на кадровые проблемы в клубе. В заключительном матче запястье сломал один из лидеров ЦСКА Алексей Швед.



«От души поздравляю баскетболистов «Зенита» с победой в Единой лиге ВТБ… ЦСКА был явно слабее, и интересно слушать оправдания Андрея Ватутина! Хотелось бы оправдаться, но не спросят, вот беда… Пусть проигравший плачет», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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