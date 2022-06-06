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29 очков Карри помогли «Голден Стэйт» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

29 очков Карри помогли «Голден Стэйт» сравнять счёт в серии с «Бостоном»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся второй матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 107:88. Эта победа позволила хозяевам сравнять счёт в серии (1-1).

Самым результативным игроком «Бостона» стал форвард из США Джейсон Тейтум, оформивший 28 очков, 6 подборов и три передачи. Самыми результативными у «Уорриорз» стали американский защитник Стефен Карри (29 очков, 6 подборов и четыре передачи) и защитник Джордан Пул, у которого на счету 17 очков, два подбора, и три передачи).

Следующий матч между командами состоится уже в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в ночь на четверг, 9 июня, в 4:00 мск.

НБА - плей-офф. Финал. 2-й матч
06 июня 2022, понедельник. 03:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 88
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Пул - 17, Луни - 12, Томпсон - 11, Уиггинс - 11, Грин - 9, Пэйтон II - 7, Бьелица - 6, Портер - 3, Муди - 2, Игуодала, Куминга, Ли, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Браун - 17, Уайт - 12, Уильямс - 6, Несмит - 4, Притчард - 4, Стаускас - 3, Фиттс - 3, Хозер - 3, Корнет - 2, Смарт - 2, Уильямс - 2, Хорфорд - 2, Морган, Тайс
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