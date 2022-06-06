Име Удока: провальные третьи четверти — постоянная история «Бостона» в этом плей-офф

Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока выразил недовольство тем, что его команда в плей-офф этого года слабо проводит третьи четверти.

Напомним, сегодня в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся второй матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 107:88. Эта победа позволила хозяевам сравнять счёт в серии (1-1).

«Провальные третьи четверти – постоянная история нашей команды в этом плей-офф. Мы постоянно теряли мяч, и после этого соперник набирал лёгкие очки.



В первой половине у нас 11 потерь и 18 очков для «Уорриорз», в третьей четверти мы допустили ещё пять или шесть. Случился этот провал, нападение встало», — сказал Удока на пресс-конференции после матча.