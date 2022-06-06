Браун отреагировал на поражение «Бостона» во втором матче финальной серии с «Голден Стэйт»

Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу поражения «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче финальной серии НБА (88:107).

«Это поражение уже ничего не значит. Прошлое не имеет значения. Ничто в прошлом не имеет значения до этого момента, если честно. Всё, что произошло в прошлой серии и в предыдущих, кого это сейчас волнует? Так и с этим матчем. Он уже прошёл.



Мы должны выйти и сыграть в свой лучший баскетбол в следующей игре, потому что мы способны на это. Так что мы просто должны выйти и сделать это», — приводит слова Брауна ESPN.

Следующий матч между «Селтикс» и «Уорриорз» состоится уже в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в четверг, 9 июня, в 4:00 мск.