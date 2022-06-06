Дрэймонд Грин: не позволю кому-то возвышаться надо мной. Я — мужчина. Мои дети на трибунах

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу стычки с участием Джейлена Грина во время второго матча финальной серии с «Бостон Селтикс» (107:88, 1-1).

«Это финал НБА. Я ношу свой почётный знак. Я не хочу сказать, что ко мне обязательно должны относиться по-другому. Я заслужил разное отношение. Мне это нравится, я это принимаю. Но я никогда не позволю кому-то возвышаться надо мной. Я прежде всего мужчина. Мои дети на трибунах. Я не играю в такие игры. Что бы ни случилось в этот момент, это случится», — приводит слова Грина Fadeaway World.

Следующий матч между «Селтикс» и «Уорриорз» состоится в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в четверг, 9 июня, в 4:00 мск.