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У Алексея Шведа диагностированы переломы двух костей

У Алексея Шведа диагностированы переломы двух костей
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Атакующий защитник ЦСКА Алексей Швед прошёл обследование после травмы в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (71:85). Оно выявило переломы двух костей. Баскетболисту предстоит операция, сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

Напомним, противостояние прошло в Москве и закончилось со счётом 81:75 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля. Это был решающий матч в финальной серии. Благодаря одержанной победе петербуржцы взяли в нём верх со счётом 4-3 и завоевали золотые медали Единой лиги ВТБ нынешнего сезона.

Самым результативным игроком стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17).

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