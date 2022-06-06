У Алексея Шведа диагностированы переломы двух костей

Атакующий защитник ЦСКА Алексей Швед прошёл обследование после травмы в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (71:85). Оно выявило переломы двух костей. Баскетболисту предстоит операция, сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

Напомним, противостояние прошло в Москве и закончилось со счётом 81:75 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля. Это был решающий матч в финальной серии. Благодаря одержанной победе петербуржцы взяли в нём верх со счётом 4-3 и завоевали золотые медали Единой лиги ВТБ нынешнего сезона.

Самым результативным игроком стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17).