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«Юта» отказала нескольким клубам в обмене Донована Митчелла

«Юта» отказала нескольким клубам в обмене Донована Митчелла
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«Юта Джаз» отказала сразу нескольким командам в ответ на предложения об обмене защитника Донована Митчелла, сообщает The Athletic. Как сообщает источник, руководство клуба даёт понять, что они намерены строить команду вокруг Митчелла.

При этом, как информирует источник, «Юта Джаз» готова рассмотреть предложения по любому другому игроку, включая центрового Руди Гобера. Наибольший интерес среди команд лиги вызывают Гобер и форвард Боян Богданович.

Ранее сообщалосm, что Гобер поставил ультиматум руководству клуба. Баскетболист потребовал, чтобы клуб обменял либо его, либо другого игрока команды — Донована Митчелла.

«Юта» не смогла выйти во второй раунд плей-офф НБА. «Джаз» уступили в серии «Даллас Маверикс» (2-4).

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