Джон Холлинджер: «Финикс», вероятно, расстанется с Деандре Эйтоном
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Инсайдер Джон Холлинджер сообщил, что «Финикс Санз», вероятнее всего, расстанется в межсезонье с центровым Деандре Эйтоном.
«Источники сообщают, что Эйтон, вероятнее всего, в следующем сезоне не будет играть за «Финикс», — цитирует Холлинджера The Athletic.
Эйтон в этом сезоне набирал в среднем 17,3 очка, 10,0 подбора, 1,5 передачи и 0,7 блока за игру. «Финикс» в межсезонье-2022 может предложить Эйтону $ 177 млн на 5 лет. У клуба будет возможность повторить предложение со стороны.
Ранее агент Эйтона Билл Даффи сообщал, что будущее его клиента в «Финиксе» находится под вопросом.
«Финикс Санз» выиграл регулярный чемпионат с показателем 64-18, что стало рекордом клуба,, однако уступил «Даллас Маверикс» во втором раунде плей-офф со счётом 3-4.
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