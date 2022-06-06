Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денис Захаров — о решающем трёхочковом в матче с ЦСКА: был уверен, что попаду. Моя точка

Денис Захаров — о решающем трёхочковом в матче с ЦСКА: был уверен, что попаду. Моя точка
Комментарии

Защитник «Зенита» Денис Захаров высказался о решающем трёхочковом броске в концовке седьмого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Это такой же бросок, как и предыдущие сотни тысяч, которые мы сделали в завершившемся сезоне. В моменте ты не думаешь о его важности, совершаешь все действия на автомате. Я получил отличный пас от Джордана Лойда, возникла удобная ситуация, и я атаковал через Каспера Уэйра.

Был уверен, что попаду. Моя точка», — приводят слова Захарова «Известия».

Напомним, «Зенит» обыграл ЦСКА в седьмом матче со счётом 81:75 и впервые в истории стал победителем турнира. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17).

«Зенит» – новый чемпион! ЦСКА проиграл Единую лигу ВТБ «Зенит» – новый чемпион! ЦСКА проиграл Единую лигу ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022