Денис Захаров — о решающем трёхочковом в матче с ЦСКА: был уверен, что попаду. Моя точка

Защитник «Зенита» Денис Захаров высказался о решающем трёхочковом броске в концовке седьмого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Это такой же бросок, как и предыдущие сотни тысяч, которые мы сделали в завершившемся сезоне. В моменте ты не думаешь о его важности, совершаешь все действия на автомате. Я получил отличный пас от Джордана Лойда, возникла удобная ситуация, и я атаковал через Каспера Уэйра.
Был уверен, что попаду. Моя точка», — приводят слова Захарова «Известия».
Напомним, «Зенит» обыграл ЦСКА в седьмом матче со счётом 81:75 и впервые в истории стал победителем турнира. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17).
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