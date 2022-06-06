«Маккаби» сделал новое предложение Паскуалю. «Зенит» готов повысить тренеру зарплату
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«Маккаби» сделал новое предложение главному тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю, сообщает инсайдер Маттео Андриани в своих социальных сетях.
«Маккаби» сделал новое предложение Хавьеру Паскуалю. «Зенит» очень хочет, чтобы он и генеральный менеджер Манос Пападопулос остались, и готовы повысить им зарплату. Вероятнее всего, Паскуаль останется в России, несмотря на соблазн Евролиги", — написал Андриани.
Напомним, накануне «Зенит» обыграл ЦСКА в седьмом матче со счётом 81:75 и впервые в истории стал победителем турнира. После завершения финальной серии об уходе из ЦСКА объявил главный тренер команды Димитрис Итудис. Ранее в «Зените» выразили надежду, что главный тренер команды Хавьер Паскуале продолжит работу с питерцами.
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