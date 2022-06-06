Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Маккаби» сделал новое предложение Паскуалю. «Зенит» готов повысить тренеру зарплату

«Маккаби» сделал новое предложение Паскуалю. «Зенит» готов повысить тренеру зарплату
Комментарии

«Маккаби» сделал новое предложение главному тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю, сообщает инсайдер Маттео Андриани в своих социальных сетях.

«Маккаби» сделал новое предложение Хавьеру Паскуалю. «Зенит» очень хочет, чтобы он и генеральный менеджер Манос Пападопулос остались, и готовы повысить им зарплату. Вероятнее всего, Паскуаль останется в России, несмотря на соблазн Евролиги", — написал Андриани.

Напомним, накануне «Зенит» обыграл ЦСКА в седьмом матче со счётом 81:75 и впервые в истории стал победителем турнира. После завершения финальной серии об уходе из ЦСКА объявил главный тренер команды Димитрис Итудис. Ранее в «Зените» выразили надежду, что главный тренер команды Хавьер Паскуале продолжит работу с питерцами.

«Зенит» – новый чемпион! ЦСКА проиграл Единую лигу ВТБ «Зенит» – новый чемпион! ЦСКА проиграл Единую лигу ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022