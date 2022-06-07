«Црвена Звезда» стала шестикратным чемпионом Адриатической лиги

В Белграде состоялся пятый матч финальной серии Адриатической лиги, в котором «Црвена Звезда» принимала «Партизан». Встреча завершилась победой «Црвены Звезды» со счётом 80:77 (18:20, 15:17, 26:21, 21:19). Благодаря этому баскетболисты «Црвены Звезды» выиграли серию со счётом 3-2.
Для «Црвены Звезды» этот титул стал уже шестым в Адриатической лиге и третьим подряд. «Партизан» вышел в финал турнира впервые за 9 лет — с сезона-2012/2013. Примечталеьно, что «Црвена Звезда» сравнялась по количеству титулов именно с «Партизаном», ранее единолично удерживавшим рекорд этого турнира — шесть титулов.
Матч не обошёлся без скандала — перед стартом второй половины встречи арбитр попросил зрителей освободить часть трибуны — несколько болельщиков «Црвены Звезды» находились в той части трибуны возле туннеля, где, согласно запрету лиги, их быть не должно.
В середине третьей четверти матч и вовсе был остановлен — судьи покинули площадку из-за неадекватного поведения зрителей. Болельщики забросали судей разными предметами. Болельщиков попросили покинуть зал и встреча продолжалась при пустых трибунах.
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