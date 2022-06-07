«Вы относились ко мне как к члену семьи». Уилл Клайберн попрощался с ЦСКА

Разыгрывающий ЦСКА Уилл Клайберн высказался по поводу своего ухода из команды.
В составе ЦСКА Клайберн провёл 236 матчей (51– в стартовой пятёрке), набирал в среднем 12,9 очка, делал 4,9 подбора, 1,7 передачи и 0,8 перехвата.
«Как известно, всему рано или поздно приходит конец. Наша семья провела в России большую часть детства наших детей. Это был действительно дом вдали от дома. Мне посчастливилось быть частью чего-то действительно особенного в этом клубе. ЦСКА дал мне возможность построить здесь наследие. Одним из величайших достижений в моей жизни была победа в Евролиге с этим клубом. Нереальное чувство! У нас есть прекрасные воспоминания и не очень. И всё же, с учётом сказанного, я бы ничего не изменил. За годы работы в ЦСКА я познакомился с потрясающими людьми. И, должен сказать, многие из них превратили меня в игрока, которым я являюсь сегодня. Спасибо всем игрокам, тренерам и медицинскому персоналу, с которыми мне посчастливилось работать! Для Андрея Ватутина, Наташи Фураевой, Андрея Щепанкова, Николая Цынкевича, Александра Гугунишвили, Антона Юдина, Дениса Годлевского, Никиты Курбанова и Семёна Антонова: вы, ребята, единственные в своём роде. Вы, ребята, относились ко мне как к члену семьи с первого дня моего приезда. Всегда чувствовал, что мы вместе, ребята. Все разговоры, шутки, хи-хи-ха-ха, тренировки, ужины, объятия и сражения на площадке навсегда останутся в памяти, несмотря ни на что! Спасибо вам, ребята, за всё! Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас до конца!» — приводит слова Клайберна телеграм-канал ЦСКА.
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