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Ватутин рассказал об эмоциональном прощании команды с Клайберном

Ватутин рассказал об эмоциональном прощании команды с Клайберном
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу ухода из команды американского разыгрывающего Уилла Клайберна.

«Расставание с Уиллом получилось очень эмоциональным, буквально «на разрыв». Знаю, что он по-настоящему прикипел к нашей команде, к клубу, к Москве, мечтал завершить карьеру здесь, увидеть свою майку под сводами арены. Здесь он вырос как игрок, здесь комфортно чувствовала себя и росла его замечательная семья. С именем Клайберна связаны многие яркие мгновения истории ЦСКА, и мы все искренне благодарны ему за победы, самоотдачу, борьбу, лидерские качества. Я очень ценю, что он доиграл этот сложнейший для нас всех сезон до конца. К сожалению, обстоятельства вынудили нас расстаться, и мы от души желаем Уиллу продолжить выступления на самом высоком уровне, заработать немало командных и индивидуальных трофеев, здоровья и счастья растущей семье», — приводит слова Ватутина телеграм-канал ЦСКА.

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