Ватутин рассказал об эмоциональном прощании команды с Клайберном

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу ухода из команды американского разыгрывающего Уилла Клайберна.
«Расставание с Уиллом получилось очень эмоциональным, буквально «на разрыв». Знаю, что он по-настоящему прикипел к нашей команде, к клубу, к Москве, мечтал завершить карьеру здесь, увидеть свою майку под сводами арены. Здесь он вырос как игрок, здесь комфортно чувствовала себя и росла его замечательная семья. С именем Клайберна связаны многие яркие мгновения истории ЦСКА, и мы все искренне благодарны ему за победы, самоотдачу, борьбу, лидерские качества. Я очень ценю, что он доиграл этот сложнейший для нас всех сезон до конца. К сожалению, обстоятельства вынудили нас расстаться, и мы от души желаем Уиллу продолжить выступления на самом высоком уровне, заработать немало командных и индивидуальных трофеев, здоровья и счастья растущей семье», — приводит слова Ватутина телеграм-канал ЦСКА.
- 7 июня 2022
-
11:16
-
10:18
-
09:21
-
01:34
- 6 июня 2022
-
23:52
-
22:57
-
21:52
-
20:49
-
19:59
-
18:46
-
18:21
-
17:48
-
16:35
-
16:04
-
16:01
-
14:56
-
13:34
-
12:52
-
11:16
-
10:06
-
09:14
-
05:43
-
00:45
- 5 июня 2022
-
23:46
-
22:38
-
22:23
-
21:52
-
21:44
-
20:43
-
20:15
-
20:00
-
19:10
-
18:49
-
18:37
-
18:25