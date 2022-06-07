Уилл Клайберн официально стал игроком «Анадолу Эфес»
Поделиться
Чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» официально объявил о переходе американского разыгрывающего Уилла Клайберна, который сегодня покинул московский ЦСКА.
В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора. В Единой лиге ВТБ Клайберн сыграл в 12 матчах, набирая в среднем 15,8 очка за игру.
Клайберн выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году Клайберн стал чемпионом Евролиги, получив награду MVP «Финала четырёх». В составе армейцев американский баскетболист провёл 236 матчей (51– в стартовой пятёрке), набирал в среднем 12,9 очка, делал 4,9 подбора, 1,7 передачи и 0,8 перехвата.
Комментарии
- 7 июня 2022
-
12:59
-
11:16
-
10:18
-
09:21
-
01:34
- 6 июня 2022
-
23:52
-
22:57
-
21:52
-
20:49
-
19:59
-
18:46
-
18:21
-
17:48
-
16:35
-
16:04
-
16:01
-
14:56
-
13:34
-
12:52
-
11:16
-
10:06
-
09:14
-
05:43
-
00:45
- 5 июня 2022
-
23:46
-
22:38
-
22:23
-
21:52
-
21:44
-
20:43
-
20:15
-
20:00
-
19:10
-
18:49
-
18:37
Партнерский контент