Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уилл Клайберн официально стал игроком «Анадолу Эфес»

Уилл Клайберн официально стал игроком «Анадолу Эфес»
Комментарии

Чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» официально объявил о переходе американского разыгрывающего Уилла Клайберна, который сегодня покинул московский ЦСКА.

В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора. В Единой лиге ВТБ Клайберн сыграл в 12 матчах, набирая в среднем 15,8 очка за игру.

Клайберн выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году Клайберн стал чемпионом Евролиги, получив награду MVP «Финала четырёх». В составе армейцев американский баскетболист провёл 236 матчей (51– в стартовой пятёрке), набирал в среднем 12,9 очка, делал 4,9 подбора, 1,7 передачи и 0,8 перехвата.

Новость по теме
«Вы относились ко мне как к члену семьи». Уилл Клайберн попрощался с ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022