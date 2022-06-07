Уилл Клайберн официально стал игроком «Анадолу Эфес»

Чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» официально объявил о переходе американского разыгрывающего Уилла Клайберна, который сегодня покинул московский ЦСКА.

В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора. В Единой лиге ВТБ Клайберн сыграл в 12 матчах, набирая в среднем 15,8 очка за игру.



Клайберн выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году Клайберн стал чемпионом Евролиги, получив награду MVP «Финала четырёх». В составе армейцев американский баскетболист провёл 236 матчей (51– в стартовой пятёрке), набирал в среднем 12,9 очка, делал 4,9 подбора, 1,7 передачи и 0,8 перехвата.