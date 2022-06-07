Молодой российский форвард Гафуров продлил соглашение с ЦСКА на четыре года

Форвард ЦСКА Филипп Гафуров подписал новый контракт с армейским клубом, рассчитанный на четыре года.
В целях получения игровой практики Гафуров отправится в «Самару», где проведет следующие два сезона на правах аренды.
Минувшим летом он дебютировал в составе национальной сборной России в товарищеских матчах перед олимпийской квалификацией, а в нынешнем сезоне провёл четыре встречи за основу ЦСКА в Единой лиге ВТБ (3,8 очка, 1,8 подбора, 0,5 передачи). Также в сезоне-2021/2022 форвард провёл 31 матч за ЦСКА-2, в которых набирал 9,9 очка (51,6% двухочковых, 41,6% трёхочковых).
«Счастлив, что мне выпала возможность и дальше представлять великий клуб ЦСКА. Это новая страница спортивной карьеры для меня и большой шаг вперёд. Я перехожу на более высокий уровень, буду стараться приносить максимум пользы и помогать добиваться больших побед и серьёзных результатов. Спасибо за доверие клубу и нашим болельщикам, которые поддерживают меня и ЦСКА.
Впереди два сезона в «Самаре», где надеюсь получить большой опыт, прогрессировать и вернуться в ЦСКА полноценным игроком ротации», — приводит слова Гафурова официальный сайт команды.
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