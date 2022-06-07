Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Единой лиге ВТБ

Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг поздравил баскетбольный клуб «Зенит» с победой в Единой лиге ВТБ.

«Искренне поздравляю всех игроков, тренеров, персонал, руководство клуба и «Газпрома», всех болельщиков сине-бело-голубых с заслуженным чемпионством.



Отдельные поздравления – Алексею Борисовичу Миллеру, чья поддержка и любовь к петербургскому спорту позволяет командам год за годом выигрывать трофеи для нашего города. Без такого внимания и многолетней адресной помощи «Газпрома» добиваться успехов было бы невозможно.



Противостояние в финальной серии, без сомнений, войдёт в историю отечественного баскетбола: соперники продемонстрировали высочайший уровень мастерства, самоотдачи, психологической устойчивости, но в ключевые моменты петербургская команда была сильнее. Счастлив, что присутствовал на седьмой игре серии и смог лично поздравить «Зенит» с этим невероятным успехом.



Этот спортивный сезон стал для нашего города по-настоящему золотым: петербургские болельщики стали свидетелями завоевания чемпионств в футболе и в баскетболе, «СКА-1946» также впервые в истории выиграл Кубок Харламова. Эти победы ещё раз подтвердили, что Петербург по праву считается спортивной столицей России. Не сомневаюсь, что и в будущем команды нашего города сделают всё, чтобы как можно чаще радовать болельщиков новыми успехами, достижениями и трофеями.



Ещё раз с великолепной победой, «Зенит»!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.