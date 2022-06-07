Макгрэди: не могу поставить Карри в один ряд с Коби, Мэджиком и Джорданом

Член Зала славы Трэйси Макгрэди дал комментарий по поводу разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Карьера Карри специфична. То, чего он добился со своей командой — это очень сложно. Но всё же есть некоторые детали. Он выиграл чемпионат против Леброна Джеймса, у которого не было Кайри Ирвинга и Кевина Лава. Затем он проиграл этой команде, ведя в серии со счётом 3-1. При этом он не получил MVP финала. Позже появился Кевин Дюрант и принёс ещё два чемпионства, а все награды MVP достались ему.

Мы знаем, что Стеф — бог трёхочковых. Но когда речь заходит о том, чтобы поставить его в один ряд с Джорданом, Мэджиком и Коби, то тут возникают проблемы. Он точно довольно высоко располагается среди игроков всех времён, но всё же он ниже этих парней. Я не могу поставить его туда. Стеф не был лучшим в своей команде, когда рядом с ним был Кевин Дюрант», – приводит слова Макгрэди NBC Sports.