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Евгений Бабурин продлил контракт с «Нижним Новгородом»

Евгений Бабурин продлил контракт с «Нижним Новгородом»
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Защитник Евгений Бабурин продлил контракт с «Нижним Новгородом». Новое соглашение рассчитано на два сезона.

В «Нижнем Новгороде» Бабурин провёл восемь сезонов (2012-2016, 2018-2022). В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ в 11 матчах баскетболист в среднем набирал 6,4 очка, 4,3 отдавал результативные передачи и совершал 3,5 подбора.

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нижегородцы заняли восьмое место. В первом раунде плей-офф клуб уступил московскому ЦСКА. Счёт в серии — 3-0 в пользу армейцев.

Чемпионом Единой лиги ВТБ нынешнего сезона, напомним, стал «Зенит». Для подопечных Хавьера Паскуаля нынешнее золото — первое в истории турнира.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

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