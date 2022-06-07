Владимир Гомельский назвал свой список кандидатов на должность главного тренера ЦСКА

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о специалистах, которые могли бы возглавить ЦСКА.
«Из американцев лучшим вариантом является Куин Снайдер, который объявил об уходе с поста главного тренера «Юты». Кроме него, можно рассматривать бывших игроков ЦСКА, которые проявили себя на тренерском поприще: Вантерпул, Холден или Лэнгдон. Последний и по-русски говорит. Они все представляют себе, что такое ЦСКА и российский баскетбол. Я бы назвал ещё Джона Брауна, который сейчас работает аналитиком на TNT. Из европейцев — Тринкьери, Джорджевич, Митрович», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, греческий специалист Димитрис Итудис сообщил об уходе с поста наставника ЦСКА сразу после поражения в финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». В московском клубе Итудис работал с 2014 года.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
- 7 июня 2022
-
20:30
-
20:02
-
19:35
-
18:45
-
17:57
-
17:15
-
16:31
-
16:04
-
14:59
-
13:59
-
12:59
-
11:16
-
10:18
-
09:21
-
01:34
- 6 июня 2022
-
23:52
-
22:57
-
21:52
-
20:49
-
19:59
-
18:46
-
18:21
-
17:48
-
16:35
-
16:04
-
16:01
-
14:56
-
13:34
-
12:52
-
11:16
-
10:06
-
09:14
-
05:43
-
00:45
- 5 июня 2022
-
23:46