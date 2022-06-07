Владимир Гомельский назвал свой список кандидатов на должность главного тренера ЦСКА

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о специалистах, которые могли бы возглавить ЦСКА.



«Из американцев лучшим вариантом является Куин Снайдер, который объявил об уходе с поста главного тренера «Юты». Кроме него, можно рассматривать бывших игроков ЦСКА, которые проявили себя на тренерском поприще: Вантерпул, Холден или Лэнгдон. Последний и по-русски говорит. Они все представляют себе, что такое ЦСКА и российский баскетбол. Я бы назвал ещё Джона Брауна, который сейчас работает аналитиком на TNT. Из европейцев — Тринкьери, Джорджевич, Митрович», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, греческий специалист Димитрис Итудис сообщил об уходе с поста наставника ЦСКА сразу после поражения в финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». В московском клубе Итудис работал с 2014 года.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: