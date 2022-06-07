Леброн Джеймс рассказал, за какую команду НБА в плей-офф-2022 он был бы готов сыграть

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос, в какой из команд НБА плей-офф-2022 он был бы готов сыграть. По словам Джеймса, он бы выбрал «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я бы хотел посоревноваться с Дрэймондом Грином. Люблю, когда меня кто-то ругает», — сказал Леброн на канале UNINTERRUPTED в YouTube.

Леброн противостоял «Уорриорз» в четырех финальных сериях, когда выступал за «Кливленд Кавальерс». Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006. Леброн стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас: