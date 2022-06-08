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Новый главный тренер «Лейкерс» рассказал о планах по работе с Леброном Джеймсом

Новый главный тренер «Лейкерс» рассказал о планах по работе с Леброном Джеймсом
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Новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм признался, что намеревается снять некоторое давление с плеч лидера команды Леброн Джеймс в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Это будет моей целью номер один — я попытаюсь уменьшить нагрузку на Леброна, потому что чувствую, что уровень, на котором он играет, никуда не денется в ближайшее время. Вот почему я просто хочу помочь ему поддерживать этот уровень», — приводит слова Хэма The Athletic.

Напомним, Хэм пришёл на место Фрэнка Вогеля, покинувшего пост наставника «Лос-Анджелеса» в апреле этого года. Вогель привёл «озёрников» к чемпионству в сезоне-2019/2020. В этом году команда не сумела выйти в плей-офф.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА:

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