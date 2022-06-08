Новый главный тренер «Лейкерс» рассказал о планах по работе с Леброном Джеймсом
Поделиться
Новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм признался, что намеревается снять некоторое давление с плеч лидера команды Леброн Джеймс в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«Это будет моей целью номер один — я попытаюсь уменьшить нагрузку на Леброна, потому что чувствую, что уровень, на котором он играет, никуда не денется в ближайшее время. Вот почему я просто хочу помочь ему поддерживать этот уровень», — приводит слова Хэма The Athletic.
Напомним, Хэм пришёл на место Фрэнка Вогеля, покинувшего пост наставника «Лос-Анджелеса» в апреле этого года. Вогель привёл «озёрников» к чемпионству в сезоне-2019/2020. В этом году команда не сумела выйти в плей-офф.
Главные враги Леброна Джеймса в НБА:
Комментарии
- 8 июня 2022
-
00:36
- 7 июня 2022
-
23:36
-
22:52
-
21:34
-
20:30
-
20:02
-
19:35
-
18:45
-
17:57
-
17:15
-
16:31
-
16:04
-
14:59
-
13:59
-
12:59
-
11:16
-
10:18
-
09:21
-
01:34
- 6 июня 2022
-
23:52
-
22:57
-
21:52
-
20:49
-
19:59
-
18:46
-
18:21
-
17:48
-
16:35
-
16:04
-
16:01
-
14:56
-
13:34
-
12:52
-
11:16
-
10:06
Партнерский контент