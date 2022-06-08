Си Джей Макколлум: судьям не стоило удалять Дрэймонда Грина во второй игре

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум высказал мнение, что защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не должен был быть удалён с площадки во второй игре финала НБА с «Бостон Селтикс» (107:88, 1-1).
«Был ли в той ситуации перебор? Был. Заслуживало ли это технического? Нет. Не в той ситуации. Судьи не имеют права влиять на исход игры.
Все знают стиль игры и реакцию на конфликт Дрэймонда. Джейлен Браун точно об этом знает. Он попытался накалить обстановку, спровоцировать удаление, это стоит взять во внимание. Считаю, что судьи корректно разобрались в ситуации», — приводит слова Макколлума Fadeaway World.
Следующий матч между «Селтикс» и «Уорриорз» состоится в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в четверг, 9 июня, в 4:00 мск.
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