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Фонд Леброна Джеймса построит медицинский центр в Акроне

Фонд Леброна Джеймса построит медицинский центр в Акроне
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Фонд лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса объявил о планах строительства многомиллионного медицинского учреждения в Акроне, штат Огайо. Об этом сообщает Akron Beacon Journal.

Проект является частью программы I promise («Обещаю»), запущенной семейным фондом Джеймса для развития образования детей в неблагополучных районах Акрона.

После завершения ремонта в здании West Market Street HealthQuarters будет предоставляться полный спектр медицинских, стоматологических, оптометрических, психиатрических услуг и консультаций не только студентам I Promise, но и их семьям, участвующим в общей программе и в школе, которой руководит фонд. Здесь также будет место для отдыха и развлечений на свежем воздухе.

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